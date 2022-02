Elegant durch’s Nadelöhr

Die Schreinerei Helfrich hat eine maßgefertigte Raumspartreppe zum Selbstaufbau entwickelt: Sie benötigt weniger als einen Quadratmeter an Platz. Das Deckenloch mus nur 1400 x 740 mm groß sein. Die auf Maß gefertigten Treppenkits werden europaweit per Spedition versendet. Bei Bedarf gibt es das Brüstungsgeländer oder die Deckenlocheinkleidung dazu. In der Standardversion – mit S- oder halbrunder Wendelung – besteht die XXS-Treppe aus massiver Buche mit lackierter oder geölter Oberfläche und mit Edelstahlstäben oder Holzstäben als Geländer. Gegen Aufpreis ist die Treppe auch in anderen Holzarten erhältlich. Für eine konkrete Anfrage genügen eine bemaßte Grundrissskizze mit Angabe der Stockwerkshöhe und eventuell ein paar Fotos der Raumsituation. Auf dieser Basis zeichnet Helfrich einen maßstäblichen CAD-Grundriss, um im Anschluss den Treppentyp und eventuelle Optionen festzulegen.

Schreinerei Holger Helfrich

63864 Glattbach

Tel.: +49 6021 48983

www.schreinerei-helfrich.de