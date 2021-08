Digital hoch zwei: Siegenia startet Partnerschaft mit Nuki

Eine Kooperation mit Nuki, dem Spezialisten für nachrüstbare smarte Zutrittslösungen, verleiht den Fenster- und Türsystemen von Siegenia künftig mehr digitalen Bedienungskomfort. Neue Smarthome-Optionen bietet das Zusammenspiel des in die Tür eingesetzten Nuki-Buttons mit der elektromechanischen Mehrfachverriegelung Genius von Siegenia: Da auch bei bestehenden Produkten nur minimale Anpassungen erforderlich sind, eignet sich die Technik für Neubau und Modernisierung zugleich.

Die Stärke der motorischen Genius-Verriegelung ist ihre Konnektivität mit diversen analogen und digitalen Systemen. Die Technik erlaubt die Kombination mit digitalen Zutrittskontrollsystemen von Siegenia wie Fingerscanner und Keypad ebenso wie die Einbindung in Smarthome-Systeme, etwa das von Nuki. Durch die Einbindung in die Produktwelt von Nuki baut Siegenia die Flexibilität und Konnektivität von Genius aus und verschafft so den Anwendern die Möglichkeit, auch in Neubauten auf die Funktionen des Nuki-Systems in der Erstausrüstung zuzugreifen.

