Der Schiebetür-Magnetantrieb E-Space von OPK wird als Single- oder Synchronanlage an der Decke montiert und läuft in einem schlanken Aluprofil. Er ist für Türblätter bis 100 kg ausgelegt und für Durchgangsbreiten von 750 mm bis 3400 mm. Der Beschlag, der benötigt wird, um die Schiebetür mit dem Antrieb zu verbinden, ist im Lieferumfang enthalten. Ebenso eine kugelgelagerte Bodenführung für Holztüren und Glasklemmbeschläge für 8 bis 10 mm dicke Ganzglastüren. Der Antrieb wird steckerfertig geliefert und ist zur direkten Inbetriebnahme vorgerichtet. Die Zertifizierung durch den TÜV Rheinland und die SGS garantieren Sicherheit. Die Türen lassen sich bei Stromausfall problemlos bewegen. Durch den Niedrigenergiebetrieb besteht keine Quetschgefahr und das entstehende Magnetfeld ist als gesundheitlich unbedenklich eingestuft. Die Bedienung des Antriebs erfolgt per Touch-Schalter, per App, mit einem berührungslos auslösenden Handtaster oder per Radar-Steuerung. Zudem kann E-Space in Smart-Home-Konzepte integriert werden.

OPK Europe GmbH

72160 Horb

Tel.: (07451) 622640

www.opk-europe.com