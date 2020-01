Dass sich auch mit Treppen im klassischen Design neue Gestaltungswege finden lassen, beweist diese Konstruktion. Bestechend ist das raffinierte Spiel mit vertikalen Formen und Beleuchtungselementen. Schlanke Holzstäbe werden reizvoll unterbrochen durch exakt eingepasste LED-Leuchtstäbe.Schmidmayer Treppenbau, Sieger Kategorie »Design«

Foto: Schmidmayer-Treppenbau

»Klapster«: Der Name dieser Treppe ist bewusst flapsig und frech gewählt. Schließlich wendet sich die ungewöhnliche Klapptreppe, die auf den ersten Blick an ein riesiges Puzzle erinnert, an eine junge, urbane Zielgruppe. Die gesamte Treppe lässt sich raumsparend an der Wand verstauen. Dies kommt den Bedürfnissen minimalistischer und räumlich beengter Wohnwelten und den immer beliebter werdenden Tiny Houses entgegen.Klapster, RaumvonwertSieger Kategorie »Innovation«

Foto: Raumvonwert

Foto: Hark-Treppenbau

Es sind die Details, die diese Kragarmtreppe besonders machen. So z. B. der nahtlos in die Wand integrierte Handlauf und die durchdachte indirekte Beleuchtung mit unterseitig an den Trittstufen angebrachten LEDs. Besonders hervorzuheben sind auch die handwerklich exzellent umgesetzten unsichtbaren Verbindungen in der KonstruktionSchreinerei Gorgeneck,Sieger Kategorie »Trend«

Foto: Schreinerei-Gorgeneck

Puristisch im Design, klar in der Formensprache und gelungen im Materialmix aus Beton und Holz: Diese mit unsichtbaren Verbindungen befestigte Faltwerktreppe ist Treppenbau der »Neuzeit« im besten Sinne. Einfach und schnörkellos in ihrer Konstruktion, überzeugt der Gesamteindruck die Jury in allen Punkten – von der Idee über die Verarbeitungsgüte bis zur Montage.Alber Treppen,Sieger Kategorie »Geradlinigkeit«

Foto: Alber Treppen

Auf den ersten Blick sind die vertikal angebrachten Holzstäbe, die als Einfassung dieser Blockstufentreppe dienen, schwebend aufgehängt. Mit der raffinierten unsichtbaren Verankerung tragen Brüstungsgeländer und Absturzsicherung dazu bei, dass der gesamte Raum ein Flair von aufgeräumter Leichtigkeit versprüht. Inspiriert ist das Design vom asiatischen Stil.Treppenbau VoßSieger Kategorie »Raumkonzept«

Foto: Treppenbau Voss