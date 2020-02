Der Messeauftritt von ISO-Chemie steht im Zeichen des Themas Baufuge 4.0, d.h. umweltfreundlicher High-Tech-Materialien – z. B. aus der neuen Produktserie Blue Line. Außerdem gibt es Neues bei der Vorwandmontage: Die »Iso-Top-Winframer«-Konstruktionsplatten können für Sonderbauteile in der äußeren Dämmebene auf der Baustelle individuell angepasst werden. Auch in Sachen Multifunktionsband 4.0 zeigt Iso-Chemie Neuheiten. Und schließlich unterstützt ein Online-Konfigurator Planer und Verarbeiter bei der Produktauswahl: In wenigen Schritten lässt sich ein auf die Bausituation zugeschnittenes, individuelles Produktpaket schnüren.

24. Februar 2020