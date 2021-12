Schörghuber-Türen mit 2 mm starker ABS-Kante

Besonders bei öffentlichen Bauvorhaben mit hohen Nutzerfrequenzen wie Schulen, Kindergärten oder Pflegeeinrichtungen werden hohe Anforderungen an Funktionalität, Belastbarkeit und Qualität gestellt. Türelemente von Schörghuber mit 2 mm starker ABS-Kante erfüllen all diese Anforderungen: Sie sind ästhetisch, funktional sowie langlebig und weisen eine hohe Verarbeitungsqualität auf. So können sie unter anderem mit Brandschutz- und Rauchschutzfunktion sowie als einbruchhemmende oder barrierefreie Variante ausgeführt werden. Die ABS-Kante passt auf Türstärken mit 42, 50 und 70 mm mit einer Türblattbreite bis 1,50 m und einer -höhe bis 3,00 m – und zwar unabhängig von deren Falzgeometrien. Sie ist auch bei zweiflügeligen Varianten, raumhohen Türen mit Oberblenden oder hochschallhemmenden Doppelfalztüren möglich.

