Inspiriert durch bunt getönte Glasflächen im Schauraum des Feco-Forums in Karlsruhe hat sich die Unternehmensberatung CBS entschieden, die Think Tanks ihrer Büroarbeitswelt in Heidelberg mit Glaswänden in den Farben Violett und Blau zu gestalten. Auf der BAU 2019 wird Feco-Feederle diese Idee weiter thematisieren und lädt den Besucher ein, die Wirkung farbiger Glaswände zu erleben. Die temporären Rückzugsräume für Telefonate und konzentrierte Tätigkeiten sind mit der Nurglaskonstruktion Fecoplan gestaltet. Gebogene Glasscheiben schaffen in Kombination mit dem farbigen Glas in der offenen Bürolandschaft eine Landmarke. Die markanten Think Tanks bilden im Rahmen des Bürokonzepts eine wertvolle Ergänzung zu den Teamarbeitsplätzen. Durch mehrere getönte Zwischenschichten im weißen Verbundsicherheitsglas lässt sich jede Farbstimmung erreichen. Der Materialcharakter der Glasoberfläche bleibt dabei beidseitig erhalten. Gleichzeitig erhält der gläserne Raum trotz Transparenz eine körperliche Präsenz. Da sich die Lichtquelle im Raum befindet, kommt es nicht zu Irritationen beim Blick auf den Bildschirm oder bei der Bearbeitung von Dokumenten.

