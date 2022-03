Das Band zur Tür

Simonswerk bietet seine Bandsysteme in unterschiedlichsten Oberflächen an. Tischlermeister Frank Grimm nutzt die umfangreiche Palette als Stilmittel in der Gestaltung.

Neben den unterschiedlichsten technischen Ausführungen bietet Simonswerk seine Bänder auch in einer Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen an. Bandsysteme in Weiß, Schwarz und Schwarz matt sind neben weiteren zahlreichen Farbtönen feste Bestandteile des Sortiments. Auch Sonderfarbtöne oder individuelle Ausführungen sind nach Abstimmung möglich.

Die Tischlerei Grimm in Herzebrock-Clarholz nutzt diese Palette bei der Gestaltung und Fertigung von Innentüren. Geschäftsführer Frank Grimm ist seit 2004 selbstständig und beschäftigt in seinem Betrieb heute 26 Mitarbeiter.

Gemeinsam mit seinem Team berät und realisiert er individuelle Kundenwünsche nach dem sog. »20–10–5«-Prinzip. Der größte planerische Aufwand liegt auf den Bereichen, die eine zukünftige Nutzungsdauer von mindestens 20 Jahren haben wie Küche, Wohnzimmer oder Türen. Gefolgt von Elementen, die zehn Jahre genutzt werden wie Tische und Stühle. Im letzten Schritt folgen alle Dinge, die Spaß machen und eine Lebensdauer von fünf Jahren haben wie Kleinmöbel.

In den Ausstellungsräumen stehen für die individuelle Kundenberatung eine große Auswahl an Oberflächenmaterialien und Produktmustern für Collagen zur Verfügung. Zudem bekommt der Kunde hier einen Eindruck von der hochwertigen Lackierung der Türen und welche Wirkung die ausgewählte Bandtechnik (sichtbar oder komplett verdeckt liegend) auf das Erscheinungsbild hat. Frank Grimm: »Die technischen Details sind für Kunden nicht das Entscheidungsargument, da vertraut er unserer Expertise. Anders bei der Oberfläche: Hier zählen Haptik und Optik, da reicht kein Farbfächer und keine Zeichnung, um ein Gefühl zu bekommen.«

Mit 700 Mitarbeitern zählt Simonswerk zu den führenden Komplettanbietern von hochwertiger Bandtechnik für Wohnraum-, Objekt- und Haustüren. Über 2 000 Bandmodelle in fast 5 000 Varianten weltweit kommen zum Einsatz.

Simonswerk GmbH

33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel.: +49 5242 413-0

www.simonswerk.de