Im schlichten Look der Designklassiker aus den 1920erJahren präsentieren sich die neuen Fenstergriffe von Winkhaus. Beim Betätigen bestätigt eine hör- und fühlbare Rastfeststellung in der Verschluss-, Öffnungs- und Kippposition die Bedienschritte. Das Standardprogramm umfasst ein Alu-Natur eloxiertes Finish, eine Ausführung in Edelstahloptik sowie je einen Weiß- und einen Silberfarbton, die in Pulverbeschichtung aufgebracht werden. Die Griffserie ist in drei Varianten erhältlich: Standard für Dreh- und Drehkippfenster, abschließbar für einbruchhemmende Fenster und mit Sperrung der Drehfunktion bei Kipp-vor-Drehfenstern.

