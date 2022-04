Brandschutz im Denkmal

Holzbau Schmid (Hoba) legt außergewöhnlich großen Wert darauf, Architekten und Planer qualifiziert zu beraten, und sucht für jedes Bauvorhaben nach einer individuellen Lösung. So kommt es, dass die Brandschutzelemente des Adelberger Herstellers immer wieder in denkmalgeschützten Gebäuden eingesetzt werden. Beim Umbau des ehemaligen Spitals in Passau wurden 40 Elemente mit unterschiedlichen Brandschutzeigenschaften verbaut. Sie fügen sich harmonisch in das alte Gebäude und seine neue Funktion ein. Allerdings hielt der Altbau auch Überraschungen für die Baubeteiligten bereit: Um den Brandschutzelementen ein elegantes Erscheinungsbild zu verleihen, entschieden sich die Verantwortlichen für einen relativ großen Glasanteil. Dieser bringt jedoch ein gewisses Gewicht mit, dem die alten Holzbalkendecken und Holzböden nicht ohne Weiteres gewachsen waren. Um ihre Tragfähigkeit zu steigern, musste der Bestand teilweise mit Stahlplatten verstärkt werden. Die Berechnungen hierfür übernahmen die Ingenieure von Hoba auf eigene Kosten.

