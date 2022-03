Beratungshilfe im Koffer

Für die Beratung im Planer- bzw. Kundengespräch hat Warema einen hochwertigen Musterkoffer entwickelt, der die umfangreiche Insektenschutz-Kollektion im handlichen Ordnerformat zusammenfasst. Der Musterkoffer enthält Originalabschnitte der wichtigsten Insektenschutzprofile, die leicht entnommen werden können, um die Passgenauigkeit des ausgesuchten Produkttyps direkt am Fenster- oder Türprofil zu überprüfen. Neu ist, dass die Bürstenkeder, die es bisher nur in grau gab, jetzt auch in schwarz erhältlich sind. Damit reagiert Warema auf den Trend zu dunklen Pulverfarben.

Warema Renkhoff SE

97828 Marktheidenfeld

Tel.: +43 9391 20-0

www.warema.com