Mit 1400 Mitarbeitern und 1000 Händlerpartnern in 14 Ländern ist Finstral einer der großen Fensterhersteller in Europa. Das Südtiroler Familienunternehmen vollzog in 2020 die größte Umstellung im Produktportfolio seiner fünfzigjährigen Geschichte. Die Südtiroler lösten das seit Jahrzehnten etablierte Kunststoff-Fenstersystem FIN-72 durch ein neues, deutlich vielfältigeres Profilsystem ab: Das moderne Kunststoff- und Kunststoff-Aluminium-Fenstersystem FIN-Window zeichnet sich durch eine am Markt bislang ungekannte Modularität und Variantenvielfalt aus. Nahezu alle ästhetischen und funktionalen Ausstattungsvarianten sind innerhalb des Systems miteinander kombinierbar. Ob klassisches Sprossenfenster mit schmalsten Rahmen und höchster Einbruchsicherheit oder moderner Ganzglas-Verbundflügel mit rahmenüberdeckendem Glas außen wie innen – mit FIN-Window ist alles innerhalb eines Systems machbar. Der Aufwand für die Einführung war enorm: Es mussten 21 neue Kunststoff-Profilwerkzeuge und ähnlich viele neue Aluminiumprofile hergestellt sowie die Produktion im laufenden Betrieb umgestellt werden. Hierbei kommt Finstral zugute, dass das Unternehmen von der Entwicklung über die eigene Profilextrusion, Aluminiumbeschichtung und Isolierglasherstellung bis zum Zusammenbau alle Arbeitsschritte in eigener Hand hat. Für Luis Oberrauch, zuständig für den Vertrieb, ist die gelungene Einführung von FIN-Window ein lebendiger Beweis der engen, langjährig gewachsenen Vertrauenspartnerschaft zu Fensterhändlern in ganz Europa.

