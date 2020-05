Im Haustürbereich bietet Winkhaus mit den elektronischen Mehrfachverriegelungen »blueMotion+« und »blueMatic EAV4+« eine neue Generation von Sicherheits-Türverriegelungen an. Das »+« steht für integrierte Funkmodule, die sich via Bluetooth oder WLAN beispielsweise in Smarthome-Systeme einbinden lassen oder ins Internet gehen können.

Nicht minder spannend, dafür aber komplett analog, ist die »mobile Werkstatt« im Angebot. Vorbild sind die Musterkoffer der Nachrüstbeschläge von Winkhaus für Fenster. Mit dem durchdacht bestückten Bauteile-Musterkoffer für Haustüren aus Holz und Kunststoff lassen sich die passenden Schließblech-Module und die ablängbaren dreiteiligen Verriegelungen ermitteln, die für eine sicherheitstechnische Nachrüstung oder Reparatur gebraucht werden.

