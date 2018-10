Über Amazons interaktiven Lautsprecher Echo lässt sich jetzt auch das elektrochrome Sage Glass von Saint-Gobain per Sprache steuern. Freundliche Befehle wie »Alexa, bitte SageGlass, die Blendung zu reduzieren« oder »Alexa, bitte SageGlass, die Sonne hereinzulassen« ändern die Tönung der Fenster. Mit der SageGlass-Steuerung lässt sich der Sonnenschutzfaktor von Fenstern und Fassaden dynamisch der Tageslichtsituation anpassen. Der Schutz vor Blendung und Solarwärme kann präzise auf das gewünschte Maß eingestellt werden. Ergänzend zur Sprachsteuerung bietet SageGlass eine ausführliche Installationsdokumentation an, um die Steuerung in andere Gebäudemanagementkomponenten und Amazon Web Services zu integrieren. Dies bedeutet, dass die Verglasung gleichzeitig mit anderen Geräten der Heimsteuerung kontrolliert werden kann.

Glasstec: Halle 11, Stand B 42

