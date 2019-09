100 000-fach bewährt

Siegenia ermöglichte vor sechs Jahren als erster Hersteller weltweit den Bezug von Bodenschwellen für Hebeschiebe-Elemente in Form von maßgeschneiderten und vorkonfektionierten Komplettlösungen. Diese sog. »Comfort Units« enthalten alles, was zur Abwicklung eines Auftrags für Hebeschiebetüren aus Holz, Holz-Alu oder Kunststoff erforderlich ist. Im Juni verließ jetzt die 100 000ste Comfort Unit die Fertigung am Standort in Hermeskeil.

7. September 2019