Volkswagen hat für eines seiner Tochterunternehmen ein Gebäude außerhalb des VW-Werks saniert. Großraumbüros wurden mit transluzenten Waco-Paneelen in kleinere Einheiten geteilt.

Für die Zonierung der 300 m2 Bürofläche auf zwei Etagen entschied sich der Akustikberater Acoustictex, sein Trennwandsystem Room Tex Wall einzusetzen. Dieses kombiniert die abschirmenden, lichtdurchlässigen ViewPan-Paneele des Herforder Unternehmens Wacosystems mit stoffbespannten und schallabsorbierenden Elementen. Zugang zu den neu geschaffenen Räumen bieten 15 lichtdurchlässige Schiebetüren von Waco.

Drei Gründe sprachen für den Einbau des Leichtbau-Trennwandsystems: Der Doppelboden, in dem die elektrischen Installationen verlegt sind, sollte bestehen bleiben. Auch das geringe Gewicht des Wabensystems ViewPan – es ist leichter als Glas- oder Trockenbauelemente – begünstigte die Entscheidung. Und schließlich musste der Lichteinfall von den Fenstern in die entstehenden Flure gewährleistet werden. Besonders gefiel dem Auftraggeber die Kombination der Werksstoffe – die transluzenten Waben in Verbindung mit den akustisch absorbierenden und dekorativen, farbigen Stoffelementen. Insgesamt wurde bei dem Projekt eine Fläche von 1500 m2 akustisch aufgewertet. Acoustictex-Monteure passten die Elemente vor dem Einbau auf der Baustelle millimetergenau an.

3. Dezember 2019