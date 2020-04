Die Produktfamilie Supersystem von Zumtobel ist ein Baukastensystem mit durchgängiger Technik, vor allem für Museen, Galerien und Shops, aber auch für Hotels, Gaststätten und Konferenzräume. Für das neu aufgelegte Programm Supersystem II wurden die Montagemöglichkeiten erweitert: alle Leuchten können nun auch in unterschiedliche Deckentypen eingebaut werden. Dabei verschwinden die Leuchten nahezu vollständig in der Decke. Mit ihren Abmessungen von 26 mm in der Breite und 30 mm in der Höhe treten die Profile im Gesamtbild einer Einrichtung kaum in Erscheinung. Alternativ gibt es die Leuchten mit 60 mm Höhe, um mehr Platz für Leitungen zu lassen und das Ansteuern mehrerer Lichtgruppen, Bewegungsmelder oder Lichtsensoren zu vereinfachen.

