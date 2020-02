Als Komplettanbieter für Bandtechnik zeigt Simonswerk sein Sortiment, stellt Neuheiten vor und bietet Gelegenheit zu Fachgesprächen.

Mit dem Beschlagsystem Tectus Glas können Ganzglastüren samt Band und Schließsystem filigran und minimalistisch eingebaut werden. Tür und Zarge liegen ohne Flächenversatz auf einer Ebene. Die magnetische Schließung, bestehend aus einem Schließmagneten und einer türseitigen Magnetplatte, ermöglicht einen kontakt- und geräuschlosen Schließvorgang. Dazu gibt es einen in Form und Farbe auf das Bandsystem abgestimmten Griff. Der Belastungswert von zwei Bändern des Typs Tectus TEG 310 2D liegt bei 80 kg, was einem Türmaß von ca. 10 x 1300 x 2500 mm entspricht. Damit sind nahezu alle Glastürdimensionen abgedeckt, auch im Objektbau. Das Bandsystem wurde mit renommierten Designpreisen wie dem Red Dot Award und dem IF Design Award ausgezeichnet.

Außerdem präsentiert Simonswerk auf der Fensterbau Frontale eine breit gefächerte Auswahl an Bandsystemen für hochwertige Haustüren, insbesondere solche aus Holz. Für gefälzte oder ungefälzte Türvarianten bieten verschiedene Bandausführungen die jeweils passende Lösung.

Halle 4, Stand 143

Simonswerk GmbH

33378 Rheda-Wiedenbrück

28. Februar 2020