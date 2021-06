Palette CAD: Kunden einfacher überzeugen mit der "Palette Home"-App

Um Kunden heute zu überzeugen, entfacht bestenfalls schon die Skizze die Begeisterung. Eine Visualisierung der zukünftigen Einrichtung muss dafür nicht nur optisch beeindrucken, sondern auch zügig erstellt sein. Digitale Helfer sind hier die Lösung und begleiten den Planungsprozess von der ersten Idee bis zur Realisierung.

Digitale Helfer: von der »Palette Home«-App zu Palette CAD

Über die App »Palette Home« läuft bereits das Aufmaß digital und die Maße lassen sich in Palette CAD übertragen. So entsteht der Grundriss, auf dem aufgebaut werden kann. Umfangreiche Objekt- und Materialkataloge ermöglichen Zugriff auf alle Daten, die im Planungsalltag benötigt werden – und damit das so bleibt, werden die Kataloge stets automatisch aktualisiert. Wenn es ins Detail geht, unterstützen Konfiguratoren wie der Korpus-Konfigurator. So lassen sich Möbelstücke schnell und individuell konstruieren.

Die Ergebnisse können dem Kunden per 1-Click-Rendering eindrucksvoll und fotorealistisch präsentiert werden. Ist der Kunde überzeugt, erfolgt die exakte Berechnung des Materialbedarfs sowie die Bestellung. Für die Fertigung werden die Daten anschließend an die CNC-Maschine übertragen.

Im Video wird gezeigt, wie Palette CAD alle Arbeitsschritte unterstützt und dabei einen einzigen, durchgängig digitalen Prozess schafft.

Wie passt Palette CAD in die Struktur des eigenen Betriebs?

Unsere Experten geben gerne Auskunft.

Palette CAD-Team: +49 711 9595 499 oder anfrage@palettecad.com

Quelle: Palette CAD



Weitere Videotipps ansehen…