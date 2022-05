Ott: Partner im Bereich Holzbearbeitung

Ott ist seit Jahrzehnten ein Begriff im Bereich Holzbearbeitung

Aber Ott liefert nicht nur Kantenanleimmaschinen, sondern auch durchdachte Logistik-Lösungen für Ihren Betrieb. Der österreichische Familienbetrieb konzipiert komplette Bekantungszentren auch für Sonderanwendungen. Jede neue Ott-Kantenanleimmaschine lässt sich mit einer Ott-Rückführlösung zu einem Bekantungszentrum erweitern. Die Steuerung des Handlingsystem ist voll in die der Kantenanleimmaschine integriert. Es wurden schon etliche große und kleine Projekte umgesetzt, wo man sich auf die Bedürfnisse und Gegebenheiten des Kunden einstellt, um so das bestmögliche Ergebnis alltagstauglich umzusetzen.

Die tägliche Arbeit unterstützt von einem Luftkissentisch und einer Rückführlösung ist wesentlich komfortabler für den Bediener und schont auch das Material. Des Weiteren lässt sich die Arbeitszeit der Bediener effizienter nützen. Das sind Vorteile, die auf der Hand liegen und dafür sorgen, dass sich Ihre Investition schnell rechnet.

Live kann man solche Lösungen bald im komplett neu gestalteten Vorführzentrum des Premium-Herstellers in Lambach, in Oberösterreich erleben.

Bitte fragen Sie Vorführtermine aber unbedingt an, da sich das Vorführzentrum derzeit noch in der Endphase der Bautätigkeiten befindet. Die feierliche Eröffnungswoche des Showrooms findet vom 3. bis zum 7. Oktober 2022 statt.

Mehr Informationen und eine Anmeldemöglichkeit finden Sie bald auf der Homepage des Unternehmens.

Paul Ott GmbH

Maschinenfabrik

Carl von Lindestraße 12

A-4650 Lambach

Tel. +43 (0)7245-230-0

www.ottpaul.com

Quelle: Paul Ott GmbH

