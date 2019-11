Der Trend zu offenen Wohnräumen und vor allem in Großstädten der immer begrenztere Wohnraum erfordern intelligente Konzepte, um den vorhandenen Platz so effizient wie möglich zu nutzen. Um Raum zum Waschen und Wäschetrocknen zu schaffen bietet Hailo ein besonders umfassendes Komplett-System für den Einsatz in Hauswirtschaftsräumen oder (Wasch-)Küchen an: die Laundry Area. Je nach Raumaufteilung in der Wohnung kann das System natürlich auch in anderen Räumen, wie dem Bad, untergebracht werden. Wenn besonders wenig Platz zur Verfügung steht, kann z. B. in einem Hochschrank alles Wichtige rund um die Wäsche platziert werden: Aufhängmöglichkeiten für Kleidung, Schubladen zum Verstauen und Einsortieren von Wäsche-Utensilien, Klammer- und Kleinteilbehälter sowie ein ausklappbarer Bügeltisch. Bei größeren Räumen können entsprechend mehr Module verbaut werden, um Ordnung zu schaffen. Die Laundry Area ist für Schränke mit einer Breite von 60 Zentimetern ausgelegt und kann individuell an die Höhe des Schranks angepasst werden. Das patentierte System ist modular aufgebaut, so dass es je nach Platz und Bedarf individuell kombiniert werden kann. Durch die unterschiedlichen Einbaumodulen ist es höchst flexibel, erweiterbar und jederzeit nachrüstbar. Robuste, alltagstaugliche Konstruktion und langlebige Materialien zeichnet die original Hailo Qualität aus.

Quelle: Hailo



11. November 2019