Kabellose Freiheit für noch schnelleres Verbinden

Lamello bringt die Nutfräsmaschinen »Classic X« und »Zeta P2« ab dem 5. September 2022 als Akkuversionen für kabellose Freiheit und noch schnelleres Verbinden auf den Markt.

Zeta P2 Akku

Die »Zeta P2 Akku« ist die kabellose Nutfräsmaschine für noch schnelleres verbinden, passend zu den »P-System«-Verbindungselementen. Sie dient dazu, die formschlüssige P-System-Nut in Sekundenschnelle herzustellen und ist dank Akkuantrieb noch flexibler im Einsatz. Die integrierte Hubmechanik wird auf der maximalen Frästiefe automatisch ausgelöst und führt eine seitliche Fräsbewegung für die P-System-Nut aus. Verbindungselemente mit unterschiedlichen Funktionen und Größen können nun ohne Werkzeug in die P-System-Nut eingeschoben und schnell und formschlüssig verankert werden.

Classic X Akku

»Classic X Akku« ist die Original-Nutfräsmaschine ohne Kabel vom Erfinder des »Lamello«-Systems, entwickelt für die Herstellung der 4 mm Nut. Die bewährte und durchdachte Classic X ist schnell und vielseitig im Einsatz und die Basis für das breite Sortiment mit festen, selbstspannenden und zerlegbaren Verbindern. Präzision in allen Bauteilen erlaubt perfekte Passgenauigkeit der Werkstücke und der Akkuantrieb sorgt für einen noch flexibleren Einsatz. Der multifunktionale Anschlagwinkel ermöglicht perfekte Gehrungen durch Anschlag an der Außenfläche und stabilisiert in vertikaler Position.

Weitere Informationen zu den neuen Akku-Maschinen und Vertriebspartnern von Lamello finden Sie auf www.lamello.de

Lamello GmbH

Verbindungstechnik

Herrenstraße 4

79539 Lörrach

Tel.: +49 7621 – 4220380

www.lamello.de

Quelle: Lamello GmbH

Mehr Verbindungstechnik von Lamello:

