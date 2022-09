Knapp »Ricon« in Edelstahl: unsichtbar, korrosionsfrei und sicher verbinden

Egal, ob es ein Carport, eine Pergola, eine Terrassenüberdachung, Holz-Spielplatzgeräte oder Gartenmöbel sind – alle Konstruktionen im Außenbereich mit Nutzungsklasse III haben eines gemeinsam: Sie sind bewittert und müssen mit Verbindern montiert werden, die rostfrei und dauerhaft sind.

Als qualitativ hochwertige und dabei schnelle Lösung für solche Bauten bietet Knapp deshalb seine bewährten »Ricon«-Haupt-Nebenträger-Verbinder auch in Edelstahl bis 17,4 kN für Anschlüsse auf Holz, Stahl und Beton an. Die mechanischen Verbindungsmittel aus Edelstahl sind in zehn Größen und drei Varianten von 66 bis 160 mm Länge und von 16 bis 40 mm Breite erhältlich.

Schlanke Querschnitte

Dies erlaubt auch die Verarbeitung schlanker Profilquerschnitte ab 20 mm. Da sich die Verbinder verriegeln lassen, können sie zudem nach vier Seiten belastet werden.

Rostfahnen reduzieren

Die A2-Edelstahlverbinder lassen sich unsichtbar einbauen, wobei die Verbindungen vorgefertigt werden können, und die Baustellen-Montagezeiten entsprechend verkürzt. Mit Hilfe der neuen Verbinder innerhalb der Korrosionswiderstandsklasse 2 lassen sich »Rostfahnen« an wasserabführenden Flächen im Außenbereich reduzieren, und Lösungen im Innen- und Außenbereich schaffen, die edel wirken, stabil sind und schön.

Details und Infos: www.knapp-verbinder.com

Knapp GmbH

Wassergasse 31

3324 Euratsfeld

Österreich

Tel.: +43 7474 79910

www.knapp-verbinder.com



Quelle: Knapp GmbH

