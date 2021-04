Video-Tutorial: Iso-Chemie’s Vorwandmontagesystem für Fenster aller Art

Andreas Lange, Leiter Technik & Training bei Iso-Chemie zeigt in dem Video den kompletten Montageablauf des kleberbasierten Vorwandmontagesystems Iso-Top Winframer »Typ 3«. Er erklärt was beim Montieren zu beachten ist, um eine optimale Grundlage für die Fenstermontage in der äußeren Wärmedämmebene zu schaffen.

Iso-Chemie‘s Vorwandmontagesystems Iso-Top Winframer »Typ 3« besteht aus tragfähigen, wärmedämmenden Systemkanteln, die sich optimal zur Montage der Fenstersysteme vor der tragenden Wandschale eignen. Die sehr gute Wärmeleitgruppe des passivhauszertifizierten Systems sorgt für eine perfekte Integration in das WDVS und optimale Psi-Werte.

Wind-Sog- sowie Eigen- und Flügellasten werden direkt von den Iso-Top Winframer Systemkanteln aufgenommen und in die tragende Wandschale abgeleitet. Die Systemkanteln werden mit dem Hybrid-Polymer basierten Systemkleber Iso-Top Flexkleber WF direkt auf dem Mauerwerksuntergrund verklebt und zusätzlich verschraubt. Die mechanische Befestigung der Fensterelemente erfolgt mit marktüblichen Fensterbauschrauben. Für die Fensterabdichtung eignen sich ideal Multifunktionsfugendichtbänder oder Fensteranschlussfolien aus dem Iso³-Fensterdichtsystem von Iso-Chemie.

Mit der sehr hohen Materialdichte von 150 kg/m³ und hervorragenden Eigenschaften bei Traglast und Wärmedämmung eignet sich das System optimal zur Vorwandmontage im Ein- und Mehrfamilienhausbau sowie im Objektbau. Durch die hohe Dichte ist eine sehr gute Tragfähigkeit zur Aufnahme der Fenstergewichte gegeben und das Material ist stabil genug, alle übrigen Lasten sicher ins Mauerwerk abzuleiten.

Bei großen Elementen mit sehr hohen Flügellasten oder anderen Anforderungen an Statik oder Befestigung (z.B. TRAV und ETB), können die Systemkanteln zur zusätzlichen Stabilisierung mit Alukonsolen ausgesteift werden.

Mehr Infos finden Sie hier…

Quelle: Iso-Chemie



Weitere Videotipps ansehen…