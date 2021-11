Video: Iso Chemie

In dem Trainingsclip wird gezeigt wie mit ISO-BLOCO MULTIFUNKTIONSBAND Fensteranschlussfugen sicher, einfach und zeitsparend abgedichtet werden können. Im Video wird ein Fenster exemplarisch im Vorwandmontagesystem ISO-TOP WINFRAMER „TYP 3“ montiert, einer modernen Variante der Fenstermontage in der Wärmedämmebene.

Mit dem multifunktionalen Fugendichtband kann bei der Fenstermontage viel Zeit gespart werden. Die Verbindung von Schlagregen- und Luftdichtheit in Kombination mit wärmedämmenden und dampfdiffusionsoffenen Eigenschaften machen es möglich, dass alle drei Funktionsebenen mit nur einem Produkt, in einem Arbeitsschritt abgedichtet werden können. Mit nur wenigen Banddimensionen können Fensteranschlussfugen von 5 – 20 mm sicher abgedichtet werden. Dabei entspricht ISO-BLOCO MULTIFUNKTIONSBAND den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes.

Das Fugendichtband ist ökologisch unbedenklich in der Verarbeitung, da es sowohl emissions- als auch lösemittelfrei ist. Als Beleg dafür wurde das Produkt mit dem GEV-Zeichen EMICODE® EC1 PLUS als „sehr emissionsarm“ ausgezeichnet. Die Einstufung in die Premiumklasse der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. (GEV) bedeutet größtmögliche Sicherheit vor Raumluftbelastungen.

Als RAL-gütegeprüftes Produkt ist ISO-BLOCO MULTIFUNKTIONSBAND mit dem RAL-Gütezeichen „Fugendichtungs-Komponenten und -Systeme“ ausgezeichnet worden. Das RAL-Gütezeichen bürgt für eine herausragende, langlebige Qualität und daraus resultierende Planungssicherheit, denn Produkte denen das RAL-Gütezeichen verliehen wurde, müssen in regelmäßig stattfindenden Eigen- und Fremdüberwachungen (Schlagregen- oder Luftdichtheit )beweisen, dass sie über eine konstante Qualität verfügen, die weit über die Anforderungen der DIN hinausreichen.

