Ästhetische Glastrennwände

Bei seinen Produkten legt Glas Marte auf einen Aspekt stets großen Wert: dass das Glas – und nicht die Befestigung – im Vordergrund steht. Das Trennwand-Systemen macht da keine Ausnahme.

Dank ihren äußerst schlanken Profilen, die eine Ansichtsbreite von nur 22 mm aufweisen, zeichnen sich die GM Glas-Trennwandsysteme durch ein ausgesprochen filigranes Erscheinungsbild aus. Dabei sind sie flexibel einsetzbar und eignen sich für fast jede Raumsituation sowie annähernd jeden Gestaltungswunsch. Beispielsweise kann der Planer die Position der Tür frei wählen und unter anderem entscheiden, ob er einen einfachen Öffnungsflügel, eine raumhohe Tür oder eine Tür mit Oberlicht einbauen will. Genauso kann er die Breite der einzelnen Glasfelder an die örtlichen Gegebenheiten anpassen und festlegen, ob diese mithilfe von Silikon, Dichtprofilen oder transparentem Klebeband miteinander verbunden werden sollen. Selbstverständlich ist es auch möglich, die Fugen ganz einfach offen zu gestalten. Und auch bei der Dimension und im Schallschutzgrad der Glaswand sind dem Planer fast keine Grenzen gesetzt. Standardmäßig bietet Glas Marte die Trennwandprofile in den Farben niro matt, silber eloxiert und chrom an. Doch auf Anfrage beschichtet der Hersteller sie auch in allen gewünschten RAL-Farben. Damit zeigt sich: Die GM Zargenprofile eignen sich für Einzelanlagen bis hin zum großformatigen Objekteinsatz.

Glas Marte GmbH

Brachsenweg 39

6900 Bregenz, Österreich

Tel.: +43 5574 6722-0

Fax: +43 5574 6722-55

www.glasmarte.at

Quelle: Glas Marte



23. September 2019