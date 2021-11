MAFELL DuoDübler DDF 40: ein Gerät für Dübelverbindungen, Lochreihen und Beschläge

Gutes noch besser machen: Der MAFELL DuoDübler DDF 40 verbindet das einfache Handling einer Flachdübelfräse mit der bekannten Vielseitigkeit und der Verbindungsqualität eines Dübelbohrers mit handelsüblichen Rundholzdübeln (6 bis 12 mm Durchmesser). Mit dem DuoDübler können Löcher für Dübelverbindungen, 32-mm-Lochreihen und für Beschläge gebohrt werden.

Noch einfacher und effizienter: Dank der flachen Bauform und der ebenen Grundplatte ermöglicht der DuoDübler dem Handwerker ein gewohntes und einfaches Ansetzen und Bohren der Dübellöcher wie bei einer Flachdübelfräse – ganz ohne Anreißen und Dübellehre.

Das einfache Anlegen in Verbindung mit dem patentierten Anschlagsystem mit gefederten Anschlagstiften und dem umfangreichen Zubehör ermöglicht es, absolut formschlüssige und stabile Dübelverbindungen in Leisten ab 18 mm Stärke herzustellen. Das System ist nahezu intuitiv anzuwenden und ermöglicht auch Handwerkern, die den DuoDübler nicht ständig nutzen, eine präzise Verbindung. Das bei Flachdübelfräsen bekannte Nachjustieren beim Verleimen ist nicht erforderlich.

Einfach und effizient: Dies gilt nicht nur für das Arbeiten, sondern auch für das Verbindungsmittel. Der Duo Dübler DDF 40 nutzt für die formschlüssigen Verbindungen handelsübliche Rundholzdübel (von 6 bis 12 mm Durchmesser). Das spart Kosten, zudem sind diese zumeist in der Werkstatt und vor Ort bei der Montage verfügbar.

Video, Details und Verarbeitung auf www.mafell.de/ddf40



Quelle: Mafell



Weitere Videotipps ansehen…