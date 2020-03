Ob Arbeiten an engen Stellen oder kraftvolle Schnitte in harte Materialien. Für beides hat Metabo neue 18 Volt Akku-Säbelsägen im Programm. Bei Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen ist die kleine SSE 18 LTX BL Compact die richtige Wahl. Noch mehr Sägeleistung liefert die SSE 18 LTX BL. Mit einer Hublänge von 32 Millimetern und ihrem Brushless-Motor punktet die Säge mit Kraft und Ausdauer. „Beide Sägen sind sehr leistungsstark und gleichzeitig echte Leichtgewichte. Dafür sorgt unter anderem ihr bürstenloser Motor“, erklärt Produktmanager Leonard Sautter. „Denn im Vergleich zu Modellen mit Bürstenmotoren arbeiten die Anwender mit den neuen 18-Volt-Modellen jetzt noch schneller und schaffen pro Akkuladung mehr Schnitte“, so Sautter.

