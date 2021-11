AGEFA : Das volle Programm für die Holzbearbeitung

AGEFA bringt einen neuen Gesamtkatalog in den Markt.

Mit einer Auswahl von über 10.000 Artikeln in sechs Warengruppen bietet er einen Überblick über alle Bearbeitungswerkzeuge für die Holzbearbeitung in Industrie und Handwerk.

Vertreten sind neben den AGEFA-Eigenmarken die Produkte der bedeutendsten Hersteller. Bemerkenswert ist die dreistufige Qualitätsstrategie BASIC, ADVANCED und PREMIUM:

BASIC, dazu gehören alle Artikel der Marke TOPCUT, ist eine bewährte preisorientierte Serie für viele Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete.

Ein starkes Qualitätssegment im gehobenen Bereich unter der Marke AGEFA-Präzisionswerkzeuge steht in der Qualitätsstufe ADVANCED. Sie bietet hervorragende Qualitäten für die meisten Anwendungsbereiche und Einsatzgebiete. Produziert wird sie bei namhaften Herstellern.

PREMIUM als höchste Qualitätsstufe mit Spitzenprodukten von bedeutsamen Herstellern, wie dem japanischen Werkzeugspezialisten KANEFUSA oder AIGNER Werkzeuge aus Österreich. Speziell geschaffen für den industriellen Einsatz, wo es auf lange Standzeiten und höchste Präzision ankommt. Mit Werkzeugen dieser Qualitätsstufe werden Prozesskosten deutlich reduziert.

Mit seinen fast 600 Seiten Inhalt ist der Katalog so umfangreich wie ausführlich gelungen. Ein Farbleitsystem dient der schnellen Orientierung innerhalb der Warengruppen. Ein detailliertes Stichwortverzeichnis hilft bei der schnellen Produktsuche.

Quelle: AGEFA



