Verschleissfreier Korpusverbinder für diverse Materialien und erhöhte Festigkeit

Die Produktfamilie des erfolgreichen Cabineo Verbinders wächst auch im 2019 weiter an. Cabineo 8 M6 bietet alle bestehenden Vorteile des Cabineo, wie der reinen Flächenbearbeitung, Flat-Pack-Lieferung und dem schnellen Zusammenbau. Zusätzlich sind mit dem Cabineo 8 M6 nun noch mehr Anwendungen möglich. Mit dem Cabineo 8 M6 können jetzt auch Verbindungen mit Materialien wie Aluminium, Stahl oder HPL erstellt werden. Wo das Gewinde nicht direkt in das Werkstück geschnitten werden kann, bietet Lamello eine Muffe zum Einschlagen an. Diese ist optimal für wiederlösbare Eck- und Mittelwandverbindungen mit hoher Belastung. Optimal für hochwertige demontierbare Möbel, modulare Teile oder den Messebau. Auch die Festigkeit konnte noch weiter verbessert werden. So werden in die Mittelseiten mit einer Durchgangsbohrung die Muffen von Lamello eingeschlagen, in welche dann von beiden Seiten mit dem Cabineo 8 M6 eingegriffen wird. Dadurch entsteht eine enorme Spannkraft. Ein weiterer Pluspunkt ist die vereinfachte Montage. Ob Eckverbindung oder Mittelwandverbindung, überall wird der Cabineo 8 M6 mit der dazugehörigen Muffe eingesetzt (Cabineo Muffe M6x12.3 für 16 mm Materialstärke und Cabineo Muffe M6x15.3 für 19 mm Materialstärke).

Quelle: Lamello



11. November 2019