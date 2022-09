Großes Jubiläum bei CAD+T

CAD+T feierte 2022 das große Jubiläum und in das grüne Herz Österreichs ein. Nicht nur der Anlass des 30-jährigen Jubiläums von CAD+T kombiniert mit dem Anwendertreffen, sondern auch die Location der Red-Bull-Rennstrecke in Spielberg setzten neue Maßstäbe.

Im Juni 1990 durch Anton Schwarz gegründet, blickt CAD+T heute auf mehr als drei Jahrzehnte erfolgreicher Softwareentwicklung und weltweiter Expansion zurück. Was in einem kleinen Büro anfing, umfasst heute weltweit sieben Standorte auf vier Kontinenten mit rund 80 Mitarbeitern.

Anwendertreffen setzt Maßstäbe

Den rund 700 Teilnehmern (aus 10 Nationen) des Events wurde an diesen drei Tagen ein besonders vielfältiges Programm geboten: Der erste Veranstaltungstag umfasste am Vormittag ein Vortragsprogramm aus Neuheiten und Features der aktuellen Release sowie hochkarätigen Gastrednern aus vier Nationen. Am Nachmittag folgten neun verschiedene, kostenlose Workshops, die sich auf die Gebäudekomplexe rund um die Start-Ziel-Gerade des Rings erstreckten. Wer kann schon behaupten, jemals in einem Workshopraum direkt über einer Boxengasse gesessen zu haben!

Die Workshops umfassten die Kernbereiche der Planung, Konstruktion, Visualisierung, ERP, Konfigurator & E-Commerce-Lösungen, CAM-Interface sowie einen eigenen Workshop speziell für Schüler, Lehrlinge und Studenten. Parallel dazu gab es zahlreiche Sponsoren und Aussteller, welche direkt im Pausenbereich mit ihrem Standplatz vertreten waren und so zum intensiven Austausch und Networking anregten.

Hier weiterlesen

CAD+T Solutions GmbH

Gewerbepark 16

A-4052 Ansfelden

Österreich

Tel.: +43 (0)7229 83100 0

www.cadt-solutions.com



Quelle: CAD+T Solutions GmbH

Mehr Neuheiten von CAD+T:

Weitere Videotipps ansehen…