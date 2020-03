Speedmaster wird sein neues Sortiment an Lagerdekoren vorstellen, die innerhalb von 48 Stunden als Möbelteile konfektioniert werden. Das Sortiment enthält viele Neuheiten. Im Bereich der Unidekore finden sich etwa Dekore in modernen Farben wie Cameroon Brown, Black Green und Acai. Bei den Holzdekoren hält der Trend zur Eiche an. Neue Varianten wie Eiche Evoke mit Synchronstruktur tragen diesem Trend Rechnung. Fantasiedekore runden das Programm ab. Neu sind Textildekore, die mit der »Geotex«-Oberfläche eine passende Struktur bekommen. Ein weiterer Schwerpunkt sind Kompaktplatten von Fenix und FunderMax, die aufgrund ihrer Materialeigenschaften sowohl als Arbeitsplatten zum Einsatz kommen als auch für Möbelfronten oder ganze Bad- und Büromöbel.

Halle 10.1, Stand 412

Speedmaster GmbH

A-4551 Ried/Traunkreis

Tel.: +43 (7588) 20020, Fax: -800

www.speedmaster.at

