In einem halbstündigen Podcast des Spiegel-Online-Ablegers Bento erklärt Tischler Torge Wendt jungen Leuten unseren Beruf. Wer ist der 26-Jährige, der bereits einen eigenen Betrieb mit 20 Mitarbeitern führt?

Jörg Zinsser

Seit 2015 betreibt das Nachrichtenmagazin Der Spiegel den Online-Informationskanal Bento. Eine junge Redaktion versorgt Leser von 18 bis 30 Jahren mit Nachrichten, Unterhaltung und Wissenswertem. In der Poscast-Serie »Und was machst du so?« beschreiben Angehörige verschiedener Berufe, vom Erzieher über den Notarzt bis zur Bankerin, ihren Berufsalltag. Sie erzählen, was ihnen wichtig ist und warum sie ihren Beruf lieben.

Einer von ihnen ist Tischlermeister Torge Wendt aus Wasbek bei Neumünster. Über eine Anfrage bei der Innung war die Bento-Redaktion auf ihn gekommen. Sie lud ihn ins Spiegel-Haus nach Hamburg ein, wo Torge relativ spontan Rede und Antwort stand. Der 26-Jährige führt bereits seit drei Jahren eine Tischlerei mit 20 Mitarbeitern. Gegründet hat den Betrieb sein Vater Sönke vor 30 Jahren, und Torge Wendt war schon früh sehr häufig im Betrieb. Seine Berufung hat also tiefe Wurzeln. Nach der Lehre in einer kleinen Tischlerei – nicht der väterlichen – wechselte er in einen größeren Betrieb, wo er Interesse für die Arbeitsvorbereitung entwickelte. Ein Gestaltungsstudium an der Werkkunstschule Flensburg folgte, parallel dazu absolvierte er an der Abendschule seinen Meisterkurs und besuchte BWL-Vorlesungen. Zurück im bau-orientierten Familienbetrieb forcierte er den Möbelsektor, stellte Leute ein und machte bald den größten Teil des Umsatzes. Einen besseren Nachfolger konnte sich der Vater nicht wünschen. Deshalb beschlossen die beiden, mit der Übergabe nicht unnötig zu warten. Und so freuen sich heute die Mitarbeiter über einen begeisternden Chef, ein inspirierendes Betriebsklima und einen beneidenswerten Arbeitsplatz. Fünfzig Interessenten bewerben sich pro Jahr auf zwei Lehrstellen – und da sage noch einer, das Handwerk sei für die Jugend nicht attraktiv.

5. Oktober 2019