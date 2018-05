Auch ohne Grafikkenntnisse lässt sich ab sofort die Firmenflotte bekleben: Mit einem Onlinekonfigurator bringt Sortimo ein praktisches Tool für die individuelle Gestaltung von Nutzfahrzeugen auf den Markt. Im Konfigurator wählt man online sein Fahrzeug aus, gestaltet die Beklebung und schickt die Bestellung ab. Ein paar Tage später wird das Fahrzeug zum vereinbarten Termin in einer der deutschlandweiten Filialen beklebt – fertig ist der individuelle Look. Der Konfigurator bietet bereits zahlreiche Designvorlagen. Diese lassen sich durch unterschiedliche Farben, Formen, Texte oder eigene Grafiken weiter individualisieren. Zur besseren Übersicht lässt sich das Fahrzeug drehen und so auch die Beklebung aus jeder Perspektive betrachten. Zum Start steht eine Auswahl häufiger Nutzfahrzeuge im Konfigurator zur Verfügung. Sortimo will diese sukzessive erweitern und nimmt auch das Feedback der Nutzer mit weiteren Wünschen entgegen.

Zum Einstieg erhalten Kunden ein Rabatt von 20 Prozent. Das Angebot gilt voraussichtlich bis September 2018.

