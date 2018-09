»Mit Mut, Konsequenz und Kreativität zum Erfolg« lautet der Untertitel des neu erschienen Buches von Günter Schmitz. Der Gründer von Coplaning, einem der erfolgreichsten europäischen Handwerksunternehmen mit mehreren internationalen Auszeichnungen, hat diese Philosophie in seinem Unternehmen immer vorgelebt – nun hat er sie in einem Buch umfassend und mit vielen Praxisbeispielen beschrieben.

Was ist das Geheimnis erfolgreicher Unternehmen? Es gibt keins! Um erfolgreich zu sein spielt es keine Rolle, welches Produkt oder welche Dienstleitung Unternehmen anbieten: Unternehmenserfolg ist erstens eine Frage der Haltung und zweitens der konsequenten Umsetzung. Ob Strategie, Organisation, Führung, Verkauf, Marketing oder Finanzen: Das A und O der erfolgreichen Unternehmensführung ist die Frage, ob Unternehmer ihre Aufgaben mutig, konsequent und kreativ angehen oder nicht.

In Zeiten des Wandels müssen Unternehmen umdenken, um ihre Kunden auch künftig zu begeistern – das gilt nicht nur für Großkonzerne, sondern vor allem für den Mittelstand. Doch statt Aufbruchsstimmung und produktiver Unruhe herrschen in vielen Unternehmen Gejammer und Lethargie. Das ärgert Günter Schmitz, denn er ist überzeugt: Viele Mittelständler sind selbst schuld an der Misere, über die sie so gern klagen. Weil sie ihre Potenziale und Chancen nicht nutzen. Dabei weiß er genau, wovon er spricht, denn der Vollblutunternehmer und leidenschaftliche Macher hat sein Handwerksunternehmen konsequent von der Garagenfirma zum Premiumanbieter und Vorzeigeunternehmen geführt.

In seinem Buch legt Günter Schmitz den Finger in die Unternehmenswunden. Er zeigt auf, wo die Fallstricke in der Unternehmensführung liegen und wie sie beseitigt werden. Dabei spricht er offen unbequeme Wahrheiten aus, entlarvt Fehler im Denken und Handeln und zeigt gleichzeitig praktische sowie pragmatische Lösungswege auf. Die vielen Beispiele aus seiner Unternehmenspraxis machen dieses Buch zu einem inspirierenden und handlungsorientierten Ratgeber, der Unternehmern dabei hilft, die Weichen auf Erfolg zu stellen.

Armin Leinen, Kaufbeuren

Service »Unternehmertum ist nichts für Feiglinge« von Günter Schmitz Verlag Gabal, 2018, 200 S., 29,90 Euro ISBN: 978–3869368658