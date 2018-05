Passend zugeschnitten auf die Anforderungen der gängigen Ausbaugewerke bietet der Anhängerspezialist Humbaur Kofferanhänger in mehreren Variationen als Einachser

oder in Tandemausführung. Je nach Modell und Serie sind die Seitenwände aus Sperrholz oder aus Sandwichpaneelen gefertigt. Die Oberflächen sind glatt und gut zu reinigen. Das zulässige Gesamtgewicht der Anhänger beträgt je nach Modell zwischen 750 und 3500 kg. Die Transportsicherheit wird groß geschrieben: Damit während der Fahrt nichts verrutscht oder kippt, kann die Ladung an integrierten Zurrpunkten, Ladungssicherungsschienen, Schlitzankerschienen und Klappringen optimal gesichert werden. Neben Hoch- und Tiefladervarianten bietet der Kofferanhänger mit einer optional hydraulisch absenkbaren Ladefläche einen maximalen Komfort beim Be- und Entladen. Humbaur stattet Anhänger auf Wunsch mit weiteren nützlichen Details wie Teleskop-Kurbelstütze oder höhenverstellbarer Zugdeichsel aus. Dachlüfter, LED-Beleuchtung für den Innenraum oder Radstoßdämpfer mit einer Zulassung bis 100 km/h komplettieren das Angebot.

Humbaur GmbH

86368 Gersthofen

Tel.: (0821) 24929-590, Fax -500

www.humbaur.com