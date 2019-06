55 talentierte Nachwuchstischlerinnen und -tischler hatten sich um den mit insgesamt 12.000 Euro dotierten Exzellenzpreis beworben. Gesucht waren Kandidaten und Kandidatinnen, die sich nicht nur durch herausragende handwerkliche, gestalterische oder unternehmerische Fähigkeiten auszeichnen, sondern auch durch ihre Persönlichkeit überzeugen.

In den vier Wettbewerbskategorien »Nachwuchstalente«, »Inspirierte Gestalter«, »Unternehmertalente«, und »Leidenschaftliche Handwerker« vergab die prominent besetzte Jury insgesamt sieben Preise.

Mit 1000 Euro ausgezeichnet wurde die Auszubildende Antonia Michl aus Garmisch-Partenkirchen. Außerdem Alexander Zange aus Dresden, angestellter Meister bei der Tischlerei Wähner in Amdorf und Schreinermeister Marcus Götschl, Marquartstein, tätig bei der Schreinerei Daxenberger in Seeon.

2000 Euro gingen an Daniel Hohmann aus dem thüringischen Geisa, Schreinermeister im elterlichen Betrieb sowie die Meisterschüler Raphael Haselwander aus dem baden-württembergischen Nußloch und Dirk Vosding aus Garmisch-Partenkirchen.

Mit 3000 Euro ausgezeichnet wurde Pax Grünsch aus Lüchow in Niedersachsen«. Pax Grünsch ist Auszubildende im dritten Lehrjahr in der Tischlerei Lappe in Salzwedel. Er überzeugte mit seinen von Handwerklichkeit und Erfindergeist geprägten Arbeiten.

Quelle: dds