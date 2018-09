Montageschaumdosen gehören nicht in den Baumisch- oder Gewerbemüllcontainer. PDR hat dafür eine Lösung, nämlich die stoffliche Verwertung der Dose und der flüssigen Restinhalte. Kostenfreie Abholung in ganz Deutschland sowie eine bequeme Abwicklung dank des PDR-Kundenkonto gehören dabei zum Service. Gemeinsam mit ihren Kunden führen sie die gewonnenen Produkte ressourcenschonend in den Produktionskreislauf zurück.

Quelle: PDR