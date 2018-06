Die Top News von Homag aus der Welt der Holzbearbeitung!

In dieser Ausgabe gewinnen Sie die ersten Einblicke in das größte Projekt der Homag-Firmengeschichte. Hier investierte der Möbelhersteller Forte 60 Mio. € in neue Anlagen. Außerdem: Was sagen die Besucher der Xylexpo zu den neuen Homag Maschinen?