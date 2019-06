Hettich Lösungen für Design und Anwendungskomfort

Griffloses Möbeldesign vermittelt Klarheit und Leichtigkeit. Eine sinnliche Erfahrung, die erst durch eine komfortable Bedienung vollkommen wird. Die Lösungen von Hettich setzen hier Maßstäbe: Leichtes, zuverlässiges Öffnen. Sanftes Schließen.

Magie für Schubkästen, Drehtüren …

Mit Push to open Silent ausgestattet, lassen sich grifflose Schubkästen und Drehtüren spielerisch leicht öffnen – und mit einem leichten Schwung aus dem Handgelenk sanft schließen. Schubkästen können auch intuitiv manuell aufgezogen und geführt geschlossen werden. Der Komfort ist nahezu magisch, denn statt bei geringer Einfahrgeschwindigkeit zurück zu federn, speichert das System die Energie und unterstützt dadurch das Schließen. Mit der optionalen Synchronisation sind große Blenden auch in den Randbereichen zuverlässig auslösbar. Push to open Silent lässt sich bei Drehtüren in jedem Korpus nachrüsten und ist für alle gängigen Schrankkonstruktionen geeignet.

… und Kühlschränke

Griffloses Küchendesign lässt sich mit der Technik von Hettich auch auf Kühlschränke übertragen. Das elektromechanische Öffnungssystem Easys ist kräftig ausgelegt, sodass es die magnetische Zuhaltung eines Kühlgeräts leicht überwindet und das Paket aus Geräte- und Korpustür nach einem sanften Druck zuverlässig öffnet. Mit der geringen Einbauhöhe von 22 mm ist Easys das schlankste System am Markt.

Quelle: Hettich