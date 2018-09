Zur Eröffnung: Fachmesse bei Miller in Leutkirch

In diesem Sommer hat Miller seinen neuen Firmensitz in Leutkirch bezogen. Jetzt wird dort die erste dreitägige Fachmesse veranstaltet Miller

Vom 12. bis 14. Oktober 2018 findet die große Eröffnungs-Fachmesse rund um die Holzverarbeitung bei Miller Maschinen und Werkzeuge in Leutkirch statt. Auf der über 3.500 qm großen Ausstellungsfläche in Leutkirch erleben die Besucher Werkzeuge und Maschinen der Holzbearbeitung – zum Testen und Ausprobieren. Zur Eröffnung gewährt Miller zudem einen Rabatt in Höhe von zehn Prozent auf alle Katalogartikel, und es gibt weitere zahlreiche Top-Angebote.

Über 20 Werksberater der Top-Marken stehen den Besuchern in den Ausstellungsräumen zur Verfügung und präsentieren interessante und neue Produkte. Die Maschinen und Werkzeuge können dabei von den Besuchern selbst getestet werden oder bei den beliebten Live-Vorführungen erlebt werden.

An allen drei Messetagen ist durchgängig von 9 bis 17 Uhr (Freitag bis 19 Uhr) geöffnet.

Mehr lesen über Miller