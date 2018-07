Zeeb: 140 Jahre jung

Zeeb Innenausbau feiert 2018 sein 140-jähriges Betriebsjubiläum mit dem gesamten Firmenteam. Höhepunkt dabei war ein Betriebsausflug zu den Münchner Bavaria-Studios. Für das Team stand ein volles Tagesprogramm an, das mit einer Bustour vom Betrieb in Stuttgart-Weilimdorf startete und zu einer rund vierstündigen Besichtigung in die Filmstadt der bayerischen Metropole führte. Die Krönung des Tages war ein Besuch in einem traditionellen Biergarten mit Sonnenterrasse und Panorama-Blick auf die Isar sowie den Hinterbrühler See.

»Für meine Mitarbeiter ist dies ein Dankeschön für ihre geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren«, so Geschäftsführer Joachim Zeeb, der das Unternehmen in fünfter Generation leitet.

Zeeb, der im Jahre 2000 die Nachfolge seines Vaters Rolf Zeeb angetreten hat, ist es ein besonderes Anliegen, junge Menschen mit handwerklichem Geschick für eine Ausbildung zum Tischler/Schreiner (w/m) im eigenen Unternehmen zu begeistern. »Wir schätzen dabei Individualität und sehen Vielfalt als Bereicherung«, fasst Joachim Zeeb zusammen. Der Geschäftsführer hat sich diesem Thema angenommen und dazu jüngst eine Karriere-Website aufgestellt: www.zeeb-karriere.de

Zeeb Innenausbau mit Sitz in Stuttgart-Weilimdorf ist Komplett-Dienstleister für hochwertigen Objekt-Innenausbau sowie Spezialist für Trennwände, Tür- und Schrankelemente. Das Handwerksunternehmen hat sich seit seiner Gründung als Schreinerei im Jahr 1878 hin zum Objekt-Spezialisten für komplexe Projekte im Innenausbau entwickelt.