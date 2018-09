William Christensen wird CEO bei Rehau

Das Supervisory Board der global tätigen Rehau-Gruppe hat bekannt gegeben, dass William Christensen zum neuen CEO von Rehau ernannt wurde. Christensen war bisher Chief Marketing Officer und löst Rainer Schulz ab, der seit 2010 dem Unternehmen vorstand.

»Wir freuen uns sehr, dass William Christensen mit seiner internationalen Erfahrung nun das Ruder übernimmt«, so Jobst Wagner, Präsident des Supervisory Board. Christensen ist seit April 2016 im Unternehmen tätig. Der 45-Jährige absolvierte seine Ausbildung in den USA und war davor unter anderem in der Konzernleitung bei Geberit für International Sales verantwortlich.

Neuer CFO wird Kurt Plattner und übernimmt damit die Agenden von Dieter Gleisberg. Plattner ist seit 25 Jahren bei Rehau und war zuletzt Leiter Treasury, Controlling & Finance in der Verwaltungszentrale in Muri.