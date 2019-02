Während der »Ligna«: Deutsche Meisterschaften der Waldarbeiter

Eine 3000 m² große Präsentationsfläche auf dem Freigelände der Deutschen Messe in Hannover ist während der »Ligna 2019« Schauplatz der 14. Deutschen Waldarbeitsmeisterschaften. Vom 27. bis 31. Mai werden sich dort an die 100 Forstwirte und Forstwirtschaftsmeister aus ganz Deutschland in praktischen Disziplinen der Waldarbeit messen. Dabei steht der Umgang mit der Motorsäge im Mittelpunkt.

Die Teilnehmer, die sich bei Vorwettkämpfen nach den Regeln des Verbandes Waldarbeitsmeisterschaften Deutschland (VWMD) qualifizieren müssen, starten in den fünf Disziplinen Zielfällung, Kettenwechsel, Kombinationsschnitt, Präzisionsschnitt und Entastung. Bewertet werden Sicherheit, Genauigkeit und Geschwindigkeit der Ausführung, und zwar nach dem Regelwerk der Bundesregelkommission (BRK).

Den Höhepunkt der Meisterschaften stellt dabei die Disziplin Zielfällung dar, für die auf dem Messegelände 1,50 m tiefe Bohrungen vorgenommen wurden, um die 18 m hohen Stämme im Boden zu verankern. Außerdem wurden 150 t Sand angeliefert, der die Wucht der fallenden Rundhölzer abfängt, damit die beim Fällen nicht brechen. Im Anschluss an die Baumfällung müssen die Teilnehmer 30 Äste von speziell präparierten Palisaden abtrennen. Auch hier entscheiden Zeit und Fehlerquote.

Die Meisterschaftsfläche liegt an der 6. Allee, sie ist in das Forst-Vorführgelände integriert, auf dem Aussteller ihre Lösungen zu speziellen Themen der Forsttechnik live und moderiert präsentieren. 1999 war die Ligna schon einmal Austragungsort der Deutschen Waldarbeitsmeisterschaft. Die Deutschen Meisterschaften und die Weltmeisterschaften finden im zweijährigen Rhythmus statt. Die Berufsmeisterschaft mit ihren fünf Disziplinen hat sich in den 1970er-Jahren aus der täglichen Arbeit der Waldarbeiter heraus entwickelt.