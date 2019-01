Das Hamburger Marktforschungsinstitut Splendid Research hat im Oktober 2018 im Rahmen einer repräsentativen Umfrage 1003 Bundesbürger im Alter von 18 bis 69 Jahren zu den Themen Heimwerken und Baumärkte befragt. Auffällig ist, dass das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten mit dem Alter zunimmt: In der Gruppe der 18– bis 29-Jährigen sagt lediglich einer von zehn Bundesbürgern von sich selbst, er sei ein guter Heimwerker. »Daher ist die Beauftragungsquote von Handwerkern unter jungen Deutschen am höchsten«, schlussfolgert Luise Neumann, Studienleiterin von Splendid Research. In der Altersklasse der 50– bis 59-Jährigen zählt sich hingegen rund jeder fünfte zu den geschickten Heimwerkern.

Die vollständige Studie gibt es kostenlos im Netz unter www.splendid-research.com/–studie-heimwerken