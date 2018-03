Volle Hallen bei Messedoppel in Nürnberg

Das Maschinenangebot auf der Holz-Handwerk in Nürnberg war 2018 so groß wie nie zuvor Messe Nürnberg

Volle Hallen, begeisterte Besucher und hochzufriedene Aussteller – so fasst die Nürnberger Messe nach der Holz-Handwerk und der Fensterbau/Frontale 2018 die beiden Veranstaltungen zusammen.

In den Hallen der Holz-Handwerk dröhnten nicht nur die Maschinen: Auch die Geschäfte brummten beim Branchentreff des holzbe- und -verarbeitenden Gewerbes. Mit 515 Ausstellern (2016: 494) aus 19 Ländern war die Fachmesse für Maschinentechnologie und Fertigungsbedarf erneut ein Pflichttermin für Schreiner, Tischler und Zimmerer aus ganz Europa. Stefan Dittrich, Veranstaltungsleiter der Fachmesse, zieht ein Fazit: »Mit dem Rückenwind dieser Erfolgsausgabe machen wir uns hochmotiviert an die Vorbereitungen unserer 20. Geburtstagsmesse im Jahr 2020.« Auch Aussteller und Besucher haben den nächsten Termin fest im Blick: Beiderseits sind die Wiederbesuchsabsichten hoch.

Seit 30 Jahren am Standort Nürnberg beheimatet, wuchs die Fensterbau/Frontale in zweifacher Hinsicht über sich hinaus. »So groß und international zeigte sich die Messe noch nie«, freut sich Veranstaltungsleiterin Elke Harreiß. 814 Aussteller (2016: 794) belegten mehr als 64.000 Quadratmeter (2016: 63.113 m²) Standfläche, rund die Hälfte kam aus dem Ausland (2016: 44 Prozent). Themenschwerpunkte wie Digitalisierung, Smart Home und Automation, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Design fanden sich an den Ständen der ausstellenden Unternehmen, aber auch im begleitenden Fachprogramm.

Zusammen erreichte das Messedoppel die beeindruckende Zahl von 1.329 Ausstellern (2016: 1.288) aus 42 Ländern. Vom 21. bis 24. März 2018 kamen über 110.000 internationale Holz- und Fensterexperten zum Fachmesseverbund, der alle zwei Jahre im Messezentrum Nürnberg stattfindet.