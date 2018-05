Volkswagen Nutzfahrzeuge startet Benefiz-Aktion

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) verleiht 2018 erneut die Auszeichnung »Der Goldenen Bulli«. Der Preis zeichnet herausragendes, gesellschaftliches Engagement von Handwerksbetrieben aus. Dem ersten Sieger winkt ein neuer Transporter der sechsten Generation.

Dr. Eckhard Scholz, Vorsitzender des Markenvorstands von VWN: »Mit dem Goldenen Bulli wollen wir die Handwerksbetriebe auszeichnen, die dort anpacken, wo Hilfe gebraucht wird. Ehrenamtlich und unbürokratisch.« Der Gewinner wird durch eine Fachjury gewählt, dieser gehören unter anderem Vertreter von Fachmedien des deutschen Handwerks sowie der Automobilindustrie an.

Ab sofort können sich Betriebe unter www.der-goldene-bulli-2018.de mit ihrem sozialen Projekt bewerben. Einsendeschluss ist der 15. August 2018. Teilnehmen können Handwerksbetriebe, die in Deutschland in der Handwerksrolle eingetragen und auf dem deutschen Markt tätig sind. Ausgezeichnet werden soziale Projekte, die innerhalb der vergangenen zwei Jahre abgeschlossen wurden oder derzeit in der Umsetzung sind. Es ist nur eine Bewerbung pro Betrieb möglich. Der Preisträger wird öffentlich bekanntgegeben.

Der Goldenen Bulli ist eine Gemeinschaftsaktion von Volkswagen Nutzfahrzeuge, Deutsche Handwerks Zeitung, Deutsches Handwerksblatt, Norddeutsches Handwerk und Handwerk Magazin. Die Benefiz-Aktion wird 2018 zum dritten Mal durchgeführt.