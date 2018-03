Über 60 Tischler beim Treffen in Havelberg

Dem Programm beim Tischlertag in Havelberg folgten die Teilnehmer interessiert Tischler Sachsen-Anhalt

Über 60 Teilnehmer aus fast allen Innungen in Sachsen-Anhalt konnte Landesinnungsmeister Hartmut Blödtner beim Tischlertag 2018 in Havelberg begrüßen. Die zweitägige Veranstaltung startete mit einer Besichtigung der Kiebitzberg–Schiffswerft und der Kiebitzberg Möbelwerkstätten.

Bei den anschließenden Vorträgen im Tagungshotel stand auch die Baurechtsreform 2018 auf dem Programm. Interessant wurde es hier beim Thema Ein- und Ausbaukosten, die seit Jahresbeginn bei korrekter Mängelfeststellung- und -bearbeitung dem Lieferanten in Rechnung zu stellen sind.

Am zweiten Tag informierte Martin Büdel über den Workshop zur Gestaltung der Gesellenstücke 2019 und die Vorbereitungen zum Innenausbautag 2019 in Dessau am, der im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums des Bauhauses stehen wird.

Die überwiegend positive Resonanz der Teilnehmer auf den Tischlertag in Sachsen-Anhalt bewegte den Vorstand des Landesverbandes zu der Zusage, das Veranstaltungsformat auch in Zukunft fortzuführen.