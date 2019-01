TTS (Festool) übernimmt Shaper Tools, Inc.

Shaper Origin bringt die CNC-Frästechnik auf die Baustelle und in den Bankraum Shaper Tools

Das Unternehmen Shaper Tools mit Sitz in San Francisco (Kalifornien) entwickelt ein mobiles, intuitiv bedienbares CNC-Gerät unter dem Namen »Origin« – eine handgeführte CNC. Origin ermöglicht es dem Anwender, komplexe Fräsarbeiten unabhängig von der Größe des Werkstücks einfach, schnell und ohne Schablonen zu erledigen. Das Herzstück dieses innovativen Produkts ist die computergestützte Bildverarbeitungstechnologie, die die Position des Werkzeugs auf dem Werkstück verfolgt, und ein automatisches Positionskorrektursystem, das die Position des Schneidebits so anpasst, dass es genau dem digitalen Entwurf folgt. Für den Anwender eine enorme Erleichterung: Er muss das Gerät lediglich führen, während sich Origin automatisch für die präzise Fräsung positioniert.

Mit dieser Technologie geht die TTS einen großen Schritt vorwärts, um ihren Zielgruppen innovative digitale Lösungen anzubieten. Gemeinsam mit den Software-Experten von Shaper Tools sollen darüber hinaus für den Kunden weitere zukunftsweisende Angebote entwickelt werden.

Shaper Tools wird als eigenständige Gesellschaft in die TTS-Gruppe eingegliedert und ihren Namen und die Marke weiter tragen. Das bisherige Management bleibt in seiner Funktion bestehen.

Shaper Tools, Inc. ist ein Start-Up mit Sitz in San Francisco. Das dort entwickelte mobile CNC-Gerät »Origin« kann alle erdenklichen Fräsarbeiten, unabhängig von der Größe des Werkstücks, einfach und schnell verrichten. Mit über 20 Mitarbeitern startete der Vertrieb unter der Eigenmarke Shaper Origin Anfang 2018.

Die TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG ist ein Familienunternehmen in der dritten Generation mit mehr als 3000 Mitarbeitern. Das Unternehmen hat sich vor allem mit der Marke Festool als Spezialist für Schreiner, Maler, und den Bereich Renovieren und Sanieren erfolgreich am Markt der Elektrowerkzeuge etabliert.

Video zur Hand-CNC: https://youtu.be/iEv2wcOukjQ