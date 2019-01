Tischler sind Teil der „Wirtschaftsmacht von nebenan“

Vor einem Jahr hatte die Aktion Modernes Handwerk (AMH) die Kreishandwerkerschaften zur Teilnahme an der Handwerks-Imagekampagne „Nebenan ist hier“ aufgerufen. Die AMH mit Sitz in Berlin (www.amh-online.de) unterstützt gemeinsam mit Werbepartnern Organisationen und Betriebe des Handwerks bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit und Imagepflege. Bundesweit bewarben sich 36 Innungen für die Mitmach-Aktion, aus denen dann 20 ausgewählt wurden. Ein für die Betriebe kostenfreier Grafikservice gestaltete über den Sommer hinweg in Zusammenarbeit mit den Handwerksunternehmen individuelle Werbemittel: für die tägliche Kundenansprache, aber auch für die Suche nach neuen Mitarbeitern. Als zusätzliche Motivation, sich an der Aktion zu beteiligen, lockte als Hauptgewinn je Region die Möglichkeit, sich als Betrieb mit dem eigenen Motiv auf Plakatwänden rund um den Betriebsstandort zu präsentieren. Am 26. Oktober endete die Aktion mit der Ziehung der regionalen Gewinnerbetriebe, im November und Dezember wurden die Gewinnermotive in 20 Regionen plakatiert.